Acusan a policías de Castaños y Frontera de extorsionar a conductores

“Son asediados, y eso no es nuevo, todo mundo lo sabe” , dijo el empresario.

“Los señalados, que no es algo nuevo, fueron Castaños y, muy señalado, el municipio de Ciudad Frontera, donde hay un ascenso de uso y abuso de la autoridad” , declaró Armando de la Garza, empresario hotelero y representante de Turismo en la Cámara Nacional de Comercio.

De la Garza destacó que está en puerta el período vacacional de Semana Santa y, por la entidad, pasan miles de turistas que viajan de Estados Unidos a México y viceversa, por lo que es necesario frenar este tipo de situaciones que solo afectan la imagen del estado.

“Coahuila es un estado con mucho tránsito carretero, y el hecho de tener problemas con policías municipales obviamente afecta y agrede al turista.

“¿De qué te sirve tener una manzana podrida en un árbol si no te la puedes comer? No te sirve para nada. Es mejor tener la mitad de los policías y que de verdad ayuden a la ciudadanía, que tener 300 o 400 porque te lo dice la ley. No se trata de tener muchos policías, sino de tener buenos policías”, expuso el empresario.

Las quejas fueron escuchadas por los titulares de la Fiscalía General del Estado, de quienes los empresarios aseguraron que hubo mucha apertura para fortalecer el canal de comunicación.

TE PUEDE INTERESAR: Por hacer una carne asada y no apagar las brasas, ardieron siete kilómetros en Nadadores

Se hizo el compromiso de brindar una atención inmediata, y el Fiscal General y sus representantes en la región se encargarán de atender la situación.

Además, se reunirán cerca de 300 empresarios o líderes de opinión de esta zona del estado para crear una comisión directa con las autoridades, a fin de atender las quejas de forma inmediata, aun cuando no exista una denuncia formalizada en la Fiscalía General del Estado.