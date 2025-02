Le dan ‘buena agasajada’ al gobernador Manolo Jiménez en la Región Centro

MONCLOVA, COAH.- “Una buena agasajada” le dieron al gobernador Manolo Jiménez Salinas, durante un evento de arranque del programa “Mejorando el Agua para Todos” en la Región Centro del estado.

El mandatario estatal arribó a la colonia Occidental de Frontera durante la semana en curso y fue recibido por funcionarios, empresarios, ciudadanos e integrantes del programa Mejora Coahuila quienes le apapacharon de más.

TE PUEDE INTERESAR: Hay enroques y caras nuevas en los nombramientos para Ayuntamiento de Torreón

En su paso para subir al estrado e inaugurar las actividades, le metieron mano y al momento de dar su mensaje a la población, expuso la situación que vivió, siempre con un buen humor.

“Se sintió el apapacho acá de las muchachonas, una buena agasajada que me dieron ahí, no sabía por donde me llegaban pero bueno, hay que dejarse querer.

“Con las dos manos así, hasta sentí un empujón”, preciso Jiménez Salinas, quien finalmente agradeció las muestras de cariño de la población de Frontera.

En este evento del arranque del programa, el Gobernador destacó que se tiene como objetivo mejorar el servicio de agua y drenaje en toda la entidad. Este proyecto contará con una inversión total de 100 millones de pesos.

El evento inaugural se llevó a cabo en la colonia Occidental de Frontera, donde el mandatario estatal dio inicio a una obra valuada en 2.5 millones de pesos.

Los trabajos consisten en la reposición del recolector, subcolector y de la línea madrina en la calle Alonso de León, con la cual se sustituirá una red de drenaje que ya había cumplido su vida útil, beneficiando a más de cinco mil habitantes de la zona.

Además, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Monclova-Frontera anunció una inversión adicional de 56 millones de pesos.