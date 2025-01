Otilio González, la vida y muerte de un poeta menor en tierra de colibríes

Desde el origen de nuestra ciudad hasta hoy, sabemos de jóvenes muertos por una disputa amorosa, como Agustín Jaime ; o que por una desilusión se dan la muerte, como Manuel Acuña . Hay otros que mueren por imprudencias, o por estar donde no debían o con quienes no les conviene o por sus ideas políticas, y de estos el más claro ejemplo es Otilio González.

Este joven poeta, oficio que no debería representarle mayor situación de riesgo, fue mostrando inclinación por la vida pública desde su etapa de bachiller y luego en la UNAM; y en una época tan convulsa como la que vivió, tras cometer algunas imprudencias, estar donde no debía y defender con un grupo de afines ideas antirreeleccionistas, fue asesinado.

Luego recibió los impactos de bala que se abalanzaron contra él en este Huitzilac de triste memoria, con una carga dramática muy alejada del risueño nombre náhuatl “en agua de colibríes”, que le dio origen.

DE LO QUE DEJÓ SU POESÍA

Nos cuenta el escritor Alejandro Pérez Cervantes que Otilio González publicó su primer libro en 1919, a los 24 años y que su obra estuvo siempre impregnada de evocaciones a su tierra natal y su infancia. Su último y mejor libro, “Triángulo”, fue entregado a su hermano Héctor poco antes de su asesinato.

Para el escritor Jesús de León, Otilio González fue eficiente para manejar “los tópicos y la retórica de la poesía de su época”, pero no logró ir más allá. No le ve De León una aportación personal y duro afirma que de no morir joven y de manera trágica, no hubiera trascendido; aunque luego matiza, al decir que releerlo en estos tiempos no es inútil.

TE PUEDE INTERESAR: La casa de doña Adela; el inmueble con más historia del oriente de Saltillo

Sobre los alcances de Otilio no está de más recordar lo que Borges escribió a un poeta menor.

“Dieron a otros gloria interminable los dioses,

inscripciones y exergos y monumentos y puntuales historiadores;

de ti sólo sabemos, oscuro amigo,

que oíste al ruiseñor, una tarde”