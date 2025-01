Monclova: Vidente asegura que Miguel Salas se le apareció para agradecerle tras el hallazgo de su cuerpo

MONCLOVA, COAH.— Carlos Alberto Macías Guzmán, vidente de Monclova conocido como “Carlitos”, quien asegura haber tenido visiones de Miguel Salas desde los primeros días de su desaparición, afirma que volvió a tener contacto con él.

Luego de que el cuerpo de Miguel fuera encontrado el lunes 13 de enero y su hija lo identificara al día siguiente, el vidente compartió su experiencia.

”La última vez que lo vi, se presentó él, pero ya no lo veía como antes. Lo vi con un resplandor muy fuerte, y nada más me dijo: ‘Gracias, fue todo’. Fue como si me agradeciera por lo que se había hecho”, relató en entrevista para VANGUARDIA.

Carlitos recordó que su primera visión sobre Miguel ocurrió el 11 de diciembre, dos días después de su desaparición. En aquella ocasión, asegura, Miguel se le apareció y le mostró unas calles.

Según el vidente, la visión incluía una escuela, carrizos, una barda blanca muy larga, y las inmediaciones del Ecoparque. También percibía una noria y una tapia “carcomida”.

El pasado lunes 13 de enero, Miguel Salas fue localizado sin vida en avanzado estado de descomposición, al interior de una vivienda abandonada en la colonia Ampliación Monte Viejo, en la periferia de Monclova.

“En mi visión veía detrás unos hoyos, y la tapia parecía abandonada. La vi mojada, con agua. Según escuché de los vecinos que lo encontraron, ellos revisaban una fuga de agua. No son coincidencias; la gente puede pensar lo que quiera, porque muchos creen y otros no”, explicó Macías Guzmán.

El vidente añadió que sus visiones no fueron lo suficientemente claras por la falta de credibilidad en sus palabras, lo que dificultó mayores esfuerzos.

“Cuando hay fe, la visión es más amplia. Al principio me dio tristeza porque esta persona necesitaba mucha ayuda. Aunque siento que aporté un poquito, hubiera sido mejor que estuviera con vida. Todo es voluntad de Dios”, concluyó.

Miguel Salas, conocido como “El Cuate”, desapareció el 9 de diciembre tras salir de su domicilio en el sector oriente de Monclova. Contaba con una discapacidad que le impedía recordar su dirección, además de necesitar medicación controlada.

Desde ese día no fue visto por su familia, que inició una intensa búsqueda que incluso llegó hasta Piedras Negras. Finalmente, el pasado lunes fue localizado sin vida.