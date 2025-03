Taxistas de Monclova exigen regulación a InDriver, amagan con manifestaciones para presionar

La Confederación Regional de Trabajadores del Transporte de la Región Centro, adherida a la CTM, exigió al gobernador Manolo Jiménez que regule la operación de vehículos que trabajan con la aplicación InDriver en Monclova. De lo contrario, advirtieron que podrían realizar manifestaciones en el primer cuadro de la ciudad.

En rueda de prensa, Javier Hernández del Ángel y Javier Hernández, representantes del gremio, denunciaron que actualmente circulan alrededor de mil unidades de InDriver, lo que ha provocado una disminución significativa en la demanda del servicio de taxi convencional.

“Ya no hay piso parejo”, señalaron, explicando que los taxistas pagan placas, permisos e impuestos, mientras que los conductores de InDriver operan sin ningún tipo de regulación ni contribución fiscal.

Los líderes sindicales recordaron que durante su campaña en abril de 2023, el gobernador Jiménez Salinas se comprometió a exigir la regularización de estas unidades. Sin embargo, afirmaron que hasta la fecha, el compromiso no se ha cumplido.

“En Monclova ya es exagerada la cantidad de carros que nos quitan trabajo, incluso hemos detectado vehículos con placas de Durango ofreciendo el servicio de InDriver”, reprocharon.

Ante la falta de acciones, advirtieron que podrían llevar a cabo un plantón masivo en la Zona Centro si las autoridades no atienden sus demandas. Aunque han mantenido diálogos con funcionarios municipales, señalaron que no han recibido soluciones concretas, ya que les han dicho que no “molestarán” a los conductores de InDriver.

“No pedimos que los saquen, sino que los regularicen. Con eso se acabaría la mafia de funcionarios corruptos que tienen hasta flotillas de 20 carros en la aplicación. Esos vehículos deberían ser operados únicamente por sus propietarios”, subrayaron.

Finalmente, denunciaron que algunos agentes ministeriales, elementos de tránsito y funcionarios públicos poseen múltiples unidades que trabajan en la plataforma, lo que consideran una competencia desleal para los taxistas regulados.