Morena ‘agradece’ seguridad pública que prevalece en Coahuila, pero...

Morena reconoce y agradece la condición de seguridad pública que se vive en Coahuila, sin embargo, considera que de ahora en adelante ya no serán las balas y los rifles los que medirán los niveles de paz y tranquilidad, sino la ampliación y protección de otros derechos.

“Tenemos que ampliar la posibilidad de que hombres y mujeres de Coahuila tengan derechos y no menos. Una cosa fundamental que va a regir mi gestión como diputado, es que la seguridad, sin ampliación de derechos es arreglo; seguridad sin ampliación de derechos, es pacto”, aseguró Antonio Atolini, diputado local.

TE PUEDE INTERESAR: Disminuye tránsito de migrantes en Región Centro de Coahuila; caravanas no ya avanzan

La seguridad debe reflejarse en educación gratuita y de calidad, y en la seguridad patrimonial y jurídica de una casa, lo que va más allá de enfrentamientos para evitar que el crimen organizado penetre el blindaje de Coahuila, seguridad pública que se reconoce, afirmó.

“Agradecer la circunstancia que vivimos, pero ya no son las balas y los rifles lo que van a medir la seguridad, tienen que ser los derechos, entonces vamos a trabajar en esa meta”, adelantó.

Señaló que Morena está dispuesto a colaborar con los otros partidos representados en el Congreso del Estado, pues, aunque las campañas son muy estridentes y la ciudadanía tiene que distinguir a los legisladores de Morena del resto, en la legislatura hay 25 diputadas y diputados que representan ideologías distintas, pero finalmente son representantes de toda la población por la que hay que trabajar.

Refirió que analizarán las iniciativas de nuevas leyes y de reformas a diversos ordenamientos que dejaron sin dictaminar en la anterior Legislatura para determinar qué propuestas vale la pena retomar para votarlas, pues en cierta manera el momento político es diferente.

Añadió que el País ya se transformó, pero en Coahuila el PRI lleva 94 años en el poder y en el Estado Morena sigue siendo la esperanza de cambio y eso es lo que tienen que transmitir los diputados morenistas a los más de 3.2 millones de habitantes, “que ven en nosotros la posibilidad real de poder tener un gobierno distinto, que no robe, no mienta y no traicione”, finalizó.