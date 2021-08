La UANE advirtió es que es falsa la información que a través de redes sociales ha empezado a circular acerca de supuestos despidos de personal docente y administrativo tras darse a conocer la firma de un convenio estratégico con Lottus.

VANGUARDIA informó ayer sobre la firma de un para establecer una alianza estratégica entre la institución de educación Superior saltillense, con campus en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y el citado grupo educativo.

Mediante este instrumento, Lottus inyectará 600 millones de pesos a la UANE, flujo con el que se ampliará la oferta educativa e infraestructura de la Universidad saltillense, además de mejorar en programas y tecnología.

Sobre los rumores de los despidos, Jorge Verástegui Saucedo, rector de UANE, dijo que tal información es otro difundido “fake”.

Precisó que para empezar, en el caso del personal docente, la UANE nunca ha tenido a personal de planta.

“La Universidad nunca, en sus 46 años, ha tenido maestros de planta, son maestros que se contratan por módulo, y eso va a seguir, eso no hay ningún problema, es un ‘fake’ o alguna otra mala noticia, con ganas no sé de qué, si de perjudicar o qué, pero realmente ya me causa esto hilaridad”, expresó Jorge Verástegui.

“Todavía ni siquiera se ha firmado (la alianza con Lottus y ya están hablando de despedir gente... ¿por qué? En las asociaciones, cuando se hacen alianzas estratégicas no se despide gente, somos universidades socias, nada más”, recalcó.

Verástegui Saucedo recordó que en anteriores convenios similares firmados, nunca se despidió personal.

“Totalmente falso (que vaya a haber despidos de docentes o trabajadores administrativos), punto, se acabó”, reiteró.

El directivo insistió en que los detalles del convenio de alianza serán dados a conocer tras la firma de éste, pero remarcó que el objetivo es el de acelerar el crecimiento de la UANE.

“Ahorita no lo puedo decir porque en su momento se va a dar a conocer; qué otros programas vamos a abrir, qué otras ubicaciones vamos a tener, eso se dará en su momento”, finalizó el rector.