Roban bicicleta blanca, símbolo de memoria y justicia para ciclista fallecido en Saltillo

Pintada de blanco como un recordatorio del siniestro vial, el objeto pretendía no solo honrar su memoria, sino también visibilizar la vulnerabilidad de quienes transitan en bicicleta por las calles de la ciudad.

UN GOLPE A LA MEMORIA

La noticia del robo fue difundida ayer por el colectivo a través de redes sociales. Uno de los miembros compartió un mensaje:

“Nos duele profundamente el hecho, pero nos consuela saber que la semilla que hemos sembrado crecerá como hiedra.”

El mensaje, además de denunciar el hurto, hizo un llamado a la comunidad para intentar localizar la bicicleta en recicladoras o lugares de venta de chatarra. En su publicación, el activista destacó que el memorial no tenía un valor funcional ni económico, pues la bicicleta estaba dañada y había sido cubierta con varias capas de pintura de esmalte.

Horas después, un portal local compartió un video del momento del robo. En las imágenes se observa cómo un hombre descuelga la bicicleta y se aleja rápidamente del lugar. Las razones detrás de este acto siguen siendo un misterio.

UN SÍMBOLO QUE PERDURA

Para el colectivo y los familiares de Manuel, el robo de la bicicleta no borra el mensaje que buscaban transmitir. “Es un golpe duro, pero no nos rendiremos”, señalaron. Aunque el objeto físico ya no está, la memoria de Manuel sigue presente.

Mientras tanto, activistas y ciudadanos exigen que este hecho no quede en el olvido y que las autoridades refuercen las medidas de protección para ciclistas y peatones en la ciudad.