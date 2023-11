‘No he sido invitado (al equipo de Xóchitl Gálvez); tendrá todo mi apoyo a partir del 1 de diciembre’: Riquelme Solís

“Fuera aspiraciones personales y cuestiones mezquinas que trastoquen la vida pública y política de Coahuila, no soy así y así me voy a mantener hasta el último día de mi gobierno, no tengo otra aspiración más que entregarle bien a Manolo el estado”, sostuvo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, al preguntársele sobre la información que ha surgido en relación a que se sumará a la campaña de Xóchitl Gálvez.

TE PUEDE INTERESAR: Xóchitl Gálvez informa que sumará a Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, a su equipo

“No hay otra aspiración, ni voy a hacer declaraciones que desestabilicen la vida política de Coahuila. Manolo tiene que entrar con mucha fuerza y el apoyo de todos, así lo logró en las urnas, así logró el apoyo de un gran proyecto social y ciudadano y en ese sentido todos tenemos que aportar para que a Coahuila le vaya bien.