No marcar carriles en calles de Saltillo hace inútil la tecnología de seguridad de coches

“La verdad no funciona mucho en las calles de Saltillo porque muchas calles no están pintadas y se basa en el radar que detecta las líneas”, explicó Contreras.

Mónica Moncada, del área de marketing de Toyota Saltillo , manifestó en entrevista para VANGUARDIA que el sistema no es utilizado por sus clientes “ porque las líneas no están bien marcadas”.

“Se sabe que hay vialidades donde ya no se ve, ya no se distingue el carril y ahí ya no puede ayudarte el sistema ”, detalló.

PASA MÁS EN SALTILLO

“Mucha gente me dice ‘qué padre que lo trae, pero pues aquí en Saltillo no sirve de mucho porque hay muchos lugares donde no están bien marcados los carriles’”, declaró Moncada, quien agregó que no han tenido la misma gravedad del problema en ciudades como Torreón o Monterrey.

En ese sentido, Contreras de Nissan explicó que ha recibido comentarios de personas que comparan la tecnología circulando en Monterrey y Saltillo obteniendo mejores resultados en Nuevo León.

“Sí me hablan y me hacen la queja. Me dicen ‘no puede ser posible que en Monterrey sí funcione’, que las calles se vean de diferente manera y sí funcionen y aquí no”, mencionó.

Según datos del INEGI, en 2022 hubo 358 mil 14 vehículos de motor registrados en Saltillo, mientras que Monterrey ya llegó a los 716 mil 495 sin contar sus respectivas áreas metropolitanas. Es decir que la capital de Coahuila tiene 49.9 por ciento menos coches que la capital de Nuevo León.

FUNCIONA MEJOR EN CARRETERA

Tanto Bustos de Toyota como Contreras de Nissan explicaron que el problema no se presenta en viajes en carretera, pues es común que las líneas sí estén pintadas de manera correcta.

Contreras incluso añadió que ante quejas de clientes por el sistema, les invita a probarlo en alguna vialidad entre ciudades para que comprueben que no es un problema del vehículo.

De igual manera, Bustos detalló que también está diseñado principalmente para viajes en carretera, pues es cuando hay más viajes de noche y el automovilista puede dormitar y salirse del carril.

SE ESPERA QUE AUMENTE LA TECNOLOGÍA

Marcelo Bustos, consideró que así como ocurrió con otras funciones de los automóviles, es probable que los asistentes como la alerta de carriles se queden en el mercado.

Explicó que si bien no se presentará en “líneas de entrada” --modelos que apenas ingresan al mercado-- o en versiones austeras de los automóviles, sí será cada vez más común en unidades equipadas.

Bustos añadió que las regulaciones en seguridad han avanzado en temas como sistemas de frenado o bolsas de aire que se requieren ahora como mínimo en cada modelo, lo que podría ocurrir con el sistema de alerta de carriles.

En caso de que no ocurra, consideró que será el propio mercado y la demanda de los clientes la que permee la tecnología en otros modelos.