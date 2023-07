Operadores de Airbnb evaden más de 2 mil 400 mdp en impuestos

Los servicios “Airbnb” evaden impuestos por más de 2 mil 400 millones de pesos al año a nivel nacional, recurso que dejan de percibir la Federación, estados y municipios, lo que representa competencia desleal para el sector hotelero que debe cumplir con una serie de regulaciones y pagos para operar.

Jericó Abramo Masso, diputado federal, refirió que la aplicación ofrece soluciones a unos y genera problemas a otros, pero su funcionamiento, a la fecha, es desleal pues tan solo en el 2019, hay un registro de casi mil 400 millones de pesos que no pagaron en Impuesto Sobre la Renta y ni de Valor Agregado.

“Algunos sí pagan, se dan de alta y registran la aplicación electrónica para pagar impuestos, hay otros que no. Aparte hay una evasión fiscal en el tema de que no pagan el Impuesto Sobre el Hospedaje, eso no lo puede legislar la Federación, es un tema que tiene que legislar el Congreso local”.

“El Impuesto Sobre Hospedaje, que puede alcanzar a nivel nacional hasta mil millones de pesos no lo pagan. Solo hay 12 estados donde sí están pagando”. Para que paguen impuestos, los establecimientos primero deben estar registrados, indicó.

En el caso de Coahuila, el gobernador le ha comentado que está en la mejor disposición para regular el servicio, tema que se aborda con la Secretaría de Turismo, para aplicar el pago del 2% del ISH o lo que derive del mismo.

Añadió que la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados analiza la problemática que Airbnb genera por falta de permisos de protección civil, falta de cámaras de seguridad para tranquilidad de los que se hospedan, llegan y salen.

En varios estados se han registrado casos de personas que han perdido la vida por fuga de gas, pues no hay certificación de las instalaciones que dan servicios de hotelería sin ser hoteles, indicó.

Abramo Masso refirió que la solución implica varios factores. Por un lado, el Estado debe implementar regulaciones en materia de protección civil, por ejemplo; los municipios deben regular el pago de derechos, servicios y derivados; además, crear un registro nacional de instalaciones de hospedaje, que incluya no sólo a los hoteles, sino a Airbnb.

Esto transparentaría la operación de la plataforma, daría seguridad a los clientes y tranquilidad fiscal para los municipios, estados y la Federación. Los dos primeros, también deben tener un registro único de establecimientos Airbnb para certificarlos.