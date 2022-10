Este año el MUDE ha duplicado el número de osos en resguardo, luego de que fueron rescatados tras avistamientos y atropellamientos en la Región Sureste; algunos, que por las lesiones no pueden ser reinsertados en su hábitat, serán trasladados a zoológicos

Tan sólo los últimos dos meses se recibieron ocho osos negros en las instalaciones del Museo del Desierto y cinco más que ya se encontraban en resguardo, una cifra que duplica los avistamientos y atenciones que ofrecía el Museo.

De acuerdo con el director del Museo del Desierto (MUDE) Arturo González, todos los ositos requieren de alimentación, medicamento, atención médica, higiene y de más atenciones especiales para poder regresar a su lugar de origen.

Mientras que algunos serán trasladados a museos o zoológicos pues ya que, estando en su habitad natural, no podrían sobrevivir a causa de una lesión, garantizando una oportunidad de vida.

“Es un intercambio con otros museos que nos ayuda a garantizar una oportunidad de vida porque como les digo, a un animal que por una fractura o condición no podría sobrevivir, le tenemos que dar una mejor opción, no porque lo atropellamos y la fractura no sanará, lo devolvamos sabiendo que lo destinaremos a morir”, expresó.

“Creo que son dos los que van al Zoológico de Chapultepec, pero se está solucionando el traslado”, destacó, por ahora se están haciendo actividades que recauden y formen un fondo para las atenciones de los osos que nos llegan tras el avistamiento en la periferia o en los ejidos.

“No es como que llegue un osito y digamos ‘ah pues le programamos la cirugía’, no, sino que se da la atención de forma inmediata y darle el seguimiento adecuado hasta que pueda permanecer en un recinto o regresar a su habitat”, manifestó el director.

Señaló que recientes avistamientos de ejemplares de oso negro registrados en la Región Sureste, se deben a que se están viendo a las zonas pobladas como fuente de alimento.

“Esto debe evitarse a toda costa (darles alimentos) para impedir que estos animales se acostumbren a deambular por esos lugares, y que tanto ellos como los pobladores se vean en situaciones de riesgo.

“Aunque en 50 años no se ha tenido un reporte por ataques de oso ni considera que puedan ser un peligro a menos que se sientan amenazados”, reiteró.