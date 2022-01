Páginas como “Los que no dan pensión” y “Las que no dan lonche” banalizan los verdaderos problemas: colectiva feminista de Saltillo

SALTILLO, COAH.- Además de ser cuestionable que la imagen y datos personales de cualquier persona sean exhibidos sin su consentimiento, realizar páginas que expongan problemáticas sociales y legales como la pensión alimenticia le resta importancia y banaliza el tema.

Mientras que responder a eso al exponer a “mujeres que no echan lonche”, en ambos casos solamente para “quemar”, refleja la percepción de una sociedad todavía machista y misógina que compara una responsabilidad legal con una actividad impuesta socialmente para las mujeres.

Así lo denunciaron feministas en redes sociales, plataformas que actualmente rayan entre la libertad de expresión y la difamación de quienes protagonizan las publicaciones en grupos como “Los que no dan pensión Saltillo” o “Las que no ponen lonche Saltillo”.

“Es increíble que el tema de los deudores alimenticios se tome como un chiste e incluso se equipare a la famosa responsabilidad de “mandar lonche” que se adjudica a las mujeres.

Por años las labores de cuidados se han adjudicado a las mujeres romantizando, así el trabajo no remunerado que realizamos por amor a la pareja, a la familia y a los hijos”, aseguró María José Casas Ibarra, feminista y fundadora del Colectivo la Manada.

“Mientras que la violencia económica que viven las infancias y las mujeres es un privilegio que el estado y la sociedad le ha otorgado a los hombres, ellos eligen no paternar, no cuidar, no acompañar, no proteger y no cubrir económicamente las necesidades básicas de sus hijos” agregó la activista, puntualizando que impide el sano desarrollo de las niñas y niños, también como la oportunidad de que las madres puedan crecer en otros aspectos.

“La carga mental y de trabajo se duplica cuando un hombre se convierte en padre que abandona y es deudor de pensión alimenticia”, comentó Casas Ibarra, pero me parece increíble que en pleno 2022 igualen ser deudor alimenticio con “no echar lonche” o que señalen a las madres que salen a divertirse después de estar tiempo completo con sus hijos e hijas, la mayoría de las veces sin apoyo económico y presencial.

Argumento al que se unieron muchas más mujeres en redes sociales desacreditando que se utilicen grupos o cuentas en redes sociales para contribuir a una cultura machista que coloca a la mujer en desventaja de los hombres.