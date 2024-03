Partidos políticos no han incluido efectivamente a personas con discapacidad en elecciones de Coahuila: AMEVER

El presidente de la Asociación Mexicana de Enfermedades Visuales y Estudios de la Retina AC (AMEVER), Erasmo Ramos Gil, hizo un llamado a las autoridades electorales para que vigilen los procesos de inclusión en pro de las personas con discapacidad para competir en las elecciones locales, pues hasta ahora no se ha notado que las acciones afirmativas que fueron reglamentadas para ello estén siendo aplicadas por los partidos políticos.

Fue en la primera quincena de este 2024, cuando el Instituto Electoral de Coahuila aprobó los lineamientos de las llamadas “acciones afirmativas”, en pro de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Entre los lineamientos, se aprobó que los partidos políticos debían incluir a 18 personas con discapacidad en sus plantillas postuladas; ocho para competir por mayoría relativa y otros 10 en las asignaciones por la vía de representación proporcional, de la manera o en los municipios donde los institutos sean más competitivos.

A pocos días de que dé inicio el proceso de registro de candidaturas por las elecciones internas que renovarán las 38 alcaldías de Coahuila, Erasmo Ramos Gil informó que hasta ahora no se ha escuchado que algún instituto político haya promovido la participación activa de estas poblaciones para que ingresen a la competencia por los cargos públicos.

Erasmo Ramos dijo que la situación es parecida a la que en los últimos días la población LGBTTTIQ+ en Coahuila ha denunciado, que aunque existe población que sí quiere participar, no ha sido incluida por los partidos.

“Es la misma situación. No hay. He escuchado que partidos más pequeños han hecho algunos llamados, pero partidos más grandes o que tienen más población, siento que no lo están tomando en cuenta. Los partidos políticos le sacan la vuelta y no quieren hacer el llamado a las personas con discapacidad para que participen. Entonces es una cuestión cultural que debe ir cambiando”, dijo.

“Siento que es falta de voluntad política, y por otro lado falta de confianza por parte de los partidos que piensan que una persona con discapacidad no es capaz de desempeñar un puesto de este tipo o que no es competitivo dentro de las fórmulas que traen”.

Además, agregó que esta falta de voluntad y desconocimiento, se observa toda vez que los institutos políticos tampoco han frecuentado a la población de tal manera que identifiquen a perfiles preparados para los cargos.

“Falta más visibilizar a las personas con discapacidad que pudieran ser postuladas, porque tampoco podemos postular a cualquier persona por cumplir, tiene que ser una persona preparada y quizá también por ese lado falta que los partidos políticos lleguen y sepan dónde están estas personas”, indicó.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades electorales para que vigilen los procesos que ellos mismos realizaron y que incluso fueron objeto de consulta con la población con discapacidad para formarse.

“Debemos hacer un llamado a las autoridades del IEC para que realmente se lleve a cabo lo que pusieron en papel. Cuidar esa parte y que realmente los partidos políticos estén incluyendo a las personas con discapacidad o de lo contrario aplicar la ley y lo que establecieron”, dijo.