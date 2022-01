Personal de la clínica 89 del IMSS trabaja bajo protesta; piden la destitución del subdirector Ángel Lara López

Médicos, enfermeras, laboratoristas y entre otros cargos que laboran en la Unidad de Medicina Familiar número 89 del IMSS Saltillo trabajan bajo protesta de forma permanente, hasta que se destituya al subdirector médico Ángel Gerardo Lara López.

VANGUARDIA logró ponerse en contacto con los manifestantes quienes señalaron que ya se ha solicitado a los directivos y al sindicato que se de salida al médico dadas las disyuntivas que ha generado al interior de la clínica.

También recordaron que en el año 2019 personal de la Unidad de Medicina Familiar número 89 presentó quejas ante la Delegación del IMSS, mismas quejas que se les dio seguimiento en un expediente extendido en la Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila (CDHEC).

“El señor ya había sido botado de esta unidad en 2019, al parecer se lo llevaron nada más para taparle el ojo al macho, pero tiene ya seis días aquí y se pasea entre los pasillos burlándose de que el ya regresó; nosotros no vamos a parar labores, pero si queremos manifestar que no estamos de acuerdo con que el señor esté aquí”, declaró uno de los afectados.

Apuntaron que las problemáticas generadas por los supuestos malos manejos de Lara López han llegado a afectar a los derechohabientes que acuden a solicitar algún servicio médico a esta clínica, mismos que se han quejado sobre la falta de consultas generales y la entrega de medicamentos.

“No es un buen directivo, no es un buen administrativo, no es un buen compañero, no queremos que esté en esta unidad por malos manejos administrativos, nepotismo, ha tratado mal a la gente y ha llegado a inventar situaciones jurídicas para llegar hasta la delegación”, afirmaron.

Cabe decir que en esta Unidad de Medicina, 405 trabajadores de la salud prestan sus servicios, de ese total, un 90 por ciento es el que se encuentra laborando bajo protesta hasta que se atiendan sus peticiones.

“Él pensó que no íbamos a manifestarnos y realmente lo estamos haciendo, de forma pacífica, no pararemos nuestras labores, pero si queremos que tanto el Sindicato del Seguro Social a nivel estado junto con la Delegación Estatal del IMSS nos apoye quitando a este mal directivo”, expusieron.