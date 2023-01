PN: familias ven panorama económico difícil en 2023

PIEDRAS, NEGRAS, COAH.- Ante el rumor de que a partir de enero los precios de huevo, leche, tortillas, pan y refresco subirán, un grupo de amas de casa de esta ciudad avizora un panorama económico muy difícil en el 2023.

Y es que, en lo que fue 2022, los precios de la canasta básica se vieron afectados al alza, lo que causó que las amas de casa, quienes son las que van al súper, dejarán de comprar algunas cosas, o en su caso, traer unas por otras, como lo manifestó Elisa Rangel.

“Ahorita ya están los precios muy elevados, en el supermercado ya no completa uno como antes; ya todo está muy caro. Si traigo una cosa, no traigo la otra; ya no es lo mismo, ahora tengo que decidir lo que voy a comprar”, dijo.

Dijo que una canasta muy básica, para ella y sus otros cuatro miembros de su familia, mínimo se completa con mil 600 pesos, sin contar la carne, por lo que urgió la necesidad de que suban los sueldos por encima de la inflación.

Las tortillas, el huevo, la leche, el frijol, el arroz, aceite; papa, tomate, cebolla, chile; el gas y otros productos, tienen que comprarse al precio que estén, ya que son productos que se consumen a diario, por lo que la ama de casa, lamentó que cada vez mas los precios suban y los sueldos se mantengan iguales.