Por hacer remodelaciones al Museo Coahuila y Texas sin autorización del INAH, el director de Arte y Cultura podría ser dado de baja

Tras haber ordenado la realización de remodelaciones en el Museo Coahuila y Texas sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el director de Arte y Cultura de Monclova, Rolando Valle Farías podría ser destituido de su cargo.

El alcalde Mario Dávila Delgado, explicó que el funcionario hizo “situaciones incorrectas que ya se están revisando” y es que dio indicaciones para que se realizara un trabajo de “enjarre” en las paredes del recinto que es de miembro del INAH y considerado como un icono en la historia del país.

“Estoy esperando un reporte de parte de ellos pero ya tenemos la información en el sentido de que se hizo una cosa indebida por nuestro director de Arte y Cultura”.

Dijo “lo que se hace mal hay que señalarlo” y se analiza aplicar una sanción que podría ser la misma destitución del funcionario.

“No quiero adelantar vísperas pero dicen que cuando va mucho el cántaro al agua se puede reventar”.

Por ahora dijo que Rolando Valle Farías aun continúa al frente del departamento, sin embargo en los próximos días se espera la visita del personal del INAH para detallar la situación.

Apenas el pasado mes de febrero, el director de Arte y Cultura se vio envuelto en polémica, pues a través de un oficio informó al Colegio de Investigaciones Históricas del Centro de Coahuila que no podrían utilizar el Museo Coahuila y Texas para realizar sus reuniones periódicas pues el espacio sería cedido a “Los Auténticos Historiadores de Monclova”.

Ante la situación los integrantes del mismo de inmediato manifestaron su inconformidad a través de redes sociales.

Por 20 años ese recinto habría sido utilizado como la sede de las reuniones del Colegio por lo que manifestaron en un comunicado “Lamentamos tan absurda medida, pero respetamos las decisiones de nuestras nuevas autoridades”.

La problemática generó la molestia del alcalde Mario Dávila Delgado quien dio un ultimátum a Rolando Valle.

Le señaló que el mal entendido generado con los historiadores debería ser solucionado o dejara el cargo.

““Que resuelva esta situación o me presente su renuncia, el tema ya había sido revisado con los historiadores e incluso con el Director, le pedí como ahora que resuelva la situación y si no lo hace quiero su renuncia, nosotros no podemos gobernar con situaciones de ningún tipo, estamos para servir a los ciudadanos, advertido estaba y por ello le doy de nuevo la oportunidad y si no se resuelve que renuncie”.