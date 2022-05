Presentan en Monclova reglamento contra el Maltrato Animal

El alcalde Mario Dávila Delgado informó que se aprobó el Reglamento contra el maltrato animal para Monclova el cual tiene como objetivo promover y difundir la cultura cívica en materia de protección, responsabilidad y trato digno de los animales.

Expuso que cualquier ley o reglamento que no se lleva a la practica o no tiene sanciones no sirve de nada y este reglamento de protección animal, se hará cumplir en Monclova así como sus sanciones.

Acompañado de representantes de las Asociaciones de Cuidado y Control Animal de la ciudad, destacó que en el capítulo primero, a partir del artículo 34, se habla de la intervención de las asociaciones protectoras de animales, es decir que, a través de estas, también se podrán interponer las quejas en contra de personas que agredan de una u otra forma a los animales.

Expresó son cuantiosas las sanciones que se contemplan dentro de este reglamento y mantener a los perros en la vía pública, es una de ellas.

