Producción de empleos se duplicará con autos eléctricos, es un hecho: afirma Gobernador

TORREÓN, COAH.- Con relación al nuevo clúster de autos eléctricos, un enorme potencial y una enorme derrama económica tendrá Coahuila en los próximos años, dijo el gobernador Miguel Riquelme.

La producción de autos eléctricos no reemplazará la fabricación de autos de combustión interna, se seguirán produciendo en cantidades récord en el país durante unos 10 o 15 años más, pero se duplicará la producción de empleos en Coahuila, eso es un hecho, aseveró.

Con los autos eléctricos, Coahuila será el estado más exportador de todo México y en cuanto a la aportación del PIB industrial, que ahora somos el cuarto lugar, también crecerá en los próximos años.

No se van a dejar de producir autos de combustión interna por fabricar autos eléctricos y en ese sentido será doble la capacidad que tendrá Coahuila en los próximos años, para eso nos estamos preparando, insistió.

De momento Coahuila tiene la capacidad para poder recibir las inversiones que están llegando; sin embargo, se requiere seguir generando la energía que la industria requiere no solo en las regiones sureste y La Laguna que son las de mayor creación de empleo, sino para toda la entidad, ratificó el mandatario.

A nivel nacional, Coahuila es uno de los principales Estados productores de energía limpia; en los próximos meses estaremos hablando de la producción de autos eléctricos y aparte de energía limpia, en lo cual el Gobierno Federal tiene que ver mucho en la distribución de esta, pero estamos preparados para enfrentar el reto, expresó.

Comentó que el nuevo clúster de producción de autos eléctricos está llegando a las distintas regiones, pero principalmente a La Laguna, actualmente se tienen en puerta 10 empresas y para antes de que termine su gestión podrán inaugurar algunas.

“No llevo prisa en anunciarlas, si no las anuncio yo, ya las anunciará Manolo Jiménez, me he puesto de acuerdo con él, incluso para ver algunas en conjunto y establecer el compromiso que está en pie”, subrayó.

En su gobierno, dijo que la cadena local de proveedores ha ido creciendo, cada vez más la industria que viene de fuera tiene proveedores locales, con mano de obra calificada, pero sobre todo con productos de alta calidad y definición.