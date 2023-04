Propone candidato descuento en predial para quien cuide árboles

Alejandro Martínez Álvarez tiene todo el perfil de un influencer que aprovecha su alcance en redes sociales y no se tienta a reconocerse como tal. En sus cuentas hay videos bailando, selfies y frases motivacionales. Compite por el Distrito 12 en busca de una curul en el Congreso de Coahuila, en coalición con UDC, pero su apuesta es la ambientalista del Partido Verde Ecologista.

“Los políticos fingen vidas perfectas”, dijo Martínez en entrevista para VANGUARDIA respecto a su actividad constante en redes sociales.

“En mis redes sociales hay de todo. Todos a lo largo del día tenemos momentos tristes, momentos alegres, todos bailamos. Eventualmente todos somos felices. También tengo ratos tristes y también lo subo a mis redes sociales”, detalló Alex, como se presenta en campaña.

En ese sentido, agregó que se convirtió en influencer por las cosas que hace “como empresario, como maestro, como emprendedor que también soy y obviamente eso lo señalan porque les molesta. Porque tengo más alcance que muchos otros”, mencionó.

Además, añadió que su exposición en redes sociales “es una garantía para la gente”, pues declaró que “hoy en día los servidores públicos tienen vidas más privadas que cualquier ciudadano. Estamos en el mundo al revés, en la política, aquí en Coahuila los servidores públicos tienen vidas muy privadas”.

A sus 37 años, Martínez Álvarez contó en entrevista que es docente de la Facultad de Mercadotecnia de la UAdeC, tiene un negocio, una fundación que se dedica a la reforestación y una empresa del área de bienes raíces.

Ante la pregunta de si alguna de sus actividades empresariales se vería beneficiada con su actividad política, Martínez respondió que su empresa “no tiene que ver con eso”.

“Mi empresa hace trámites de hipoteca, la verdad es que no requerimos el recurso del Estado ni del municipio para trabajar. Además los trámites que hacemos son exclusivos para los trabajadores federales y por parte del gobierno municipal y estatal no cotizan para lo que yo me dedico que son los créditos hipotecarios de Fovissste”, aclaró Martínez Álvarez.

50% DE DESCUENTO EN PREDIAL SI CUIDAS UN ÁRBOL

Alex Martínez explicó que, en caso de llegar a una diputación, propondrá ante el Congreso una iniciativa de ley en la que “todos los ciudadanos que tengan un árbol en su casa que sea censado por gobierno y de esa manera mientras lo tenga en vivo y bien cuidado, no pagan el 50% del predial”.

Detalló que su propuesta surge de que el gobierno “demuestre con el ejemplo que es ambiental, porque el gobierno es bueno para exigir que cumplamos cuotas ambientales, de no tirar basura, cuidar el agua, no contaminar y demás, pero el gobierno no hace nada”.

Respecto a si una reducción del 50 por ciento de la recaudación no afectaría al presupuesto de los municipios, el candidato respondió que “hay recurso y obviamente es importante desprendernos un poquito de los intereses recaudatorios que tiene el servicio público”.

SOBRE EL ABORTO

Sobre su postura ante el aborto, Martínez señaló que tiene una postura a favor de la vida, sin embargo aseguró que respeta el derecho que tienen las mujeres de decidir.

“Lo que decida la mujer, el estado debe apoyar su decisión de una forma segura y yo como provida, no me voy a oponer. Pero hay maneras de promover que tomen otras decisiones, acompañándolas de una forma en su proceso”, contó Alex Martínez para explicar su propuesta de que las mujeres solteras sean apoyadas en los primeros cinco años de vida del infante.

“Si yo soy provida, bueno, entonces hay que darle las herramientas a las mujeres para que no se sientan solas. Si el hombre decide cobardemente, no apoyar a la mujer, entonces el Estado tiene que atorarle valientemente a apoyar a la mujer, esa es mi postura”, detalló Martínez Álvarez.