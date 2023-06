‘Próximas generaciones vivirán menos que sus padres’; obesidad recorta expectativa 4.2 años, señala director de Medicina de la UAdeC

La obesidad y el sobrepeso recortan la expectativa de vida en 4.2 años por lo menos; los hábitos alimenticios poco saludables y la falta de ejercicio ocasionan el 32% de las muertes de mujeres y el 20% de los decesos de hombres en país, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal y el Inegi.

Jesús Ángel Padilla Gámez, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, informó que las próximas generaciones serán las primeras que vivirán menos años que sus padres o predecesores.

El sobrepeso y la obesidad son una enfermedad, así clasificadas por la Organización Mundial de la Salud desde 1989. Son padecimientos cuyos efectos impactan negativamente en la calidad y en la expectativa de vida de la población, además de representar un fuerte gasto para el sector salud.

“Cinco de las diez principales causas de muerte en adultos están vinculadas con esas enfermedades. El crecimiento de la esperanza de vida se había estado dando progresivamente en forma continua en la historia de la humanidad, a excepción de los periodos de guerras y epidemias, y desde hace unos 4 años se notó que, por ejemplo, en Estados Unidos había dejado de crecer la expectativa de vida”.

“De seguir la pandemia de obesidad, la esperanza de vida va a disminuir de manera constante y en las siguientes generaciones, por primera vez en la historia de la humanidad, los hijos van a vivir menos que los padres por efectos secundarios de la obesidad, que no respeta estratos sociales ni edades, lo vemos cada vez en edades más tempranas a pesar de los esfuerzos realizados para contenerla”, dijo el especialista.

La obesidad y el sobrepeso son multifactoriales. Hay predisposición genética, pero si no se mastica lo que engorda, la persona no aumenta de peso.

“Hay dos tipos de herencia: la genética y la conductual, también se atribuye al cambio en el estilo de vida, donde los avances científicos y tecnológicos han traído consigo que el organismo se utilice menos porque la tecnología en su evolución ha traído el que utilicemos menos el cuerpo dado que todo se ha automatizado, simplificado”.

Miles de años de evolución perfeccionaron el cuerpo y en los últimos 50 años se ha ido deteriorando, de manera que la escala evolutiva por exposición a factores demandantes de nuestras capacidades físicas, al disminuir por la comodidad, hemos dejado de usar el cuerpo.

“Así, cada vez más gente habremos de utilizar anteojos porque ya no es necesario, con fines de subsistencia o retos de movilidad, ver tan lejos, ya ya no tenemos como los predecesores de nosotros 4 molares, estamos naciendo con 3 molares y el tercero lo tienen que sacar los dentistas, incluso ya hay datos de personas con dos molares, es por la involución que hemos tenido al no utilizar demandantemente algunas partes de nuestro organismo, el cuerpo se ha ido deformando”.

En las estadísticas de salud, la prevalencia de obesidad y el sobrepeso supera el 70% en la población mayor de 20 años, indicó.