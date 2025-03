Pueblos Mágicos de Coahuila serán clasificados según su desarrollo turístico

La Secretaría de Turismo implementará un nuevo esquema de clasificación, dividiéndolos en niveles A, B, C y D

A partir de 2025, la Secretaría de Turismo de México implementará un nuevo esquema de clasificación para los Pueblos Mágicos, el cual impactará también a los ocho destinos con esta denominación en Coahuila.

Los Pueblos Mágicos se dividirán en niveles A, B, C y D, dependiendo de su infraestructura, conectividad y desarrollo turístico. Esta medida tiene como objetivo identificar los destinos consolidados, los emergentes y aquellos que aún carecen de las condiciones necesarias para atraer a los turistas.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: cierra subsidio de electricidad para agricultores en mil 900 beneficiarios; la meta era 2 mil 400

Los destinos clasificados en nivel A serán aquellos que cuenten con buena infraestructura, atractivos consolidados y una oferta turística competitiva. En el nivel B estarán aquellos que aún presenten algunas carencias, como una infraestructura limitada o de calidad inferior.

El nivel C incluirá a aquellos pueblos que no han logrado un desarrollo significativo. Finalmente, el nivel D englobará a los destinos que no cumplen con los requisitos para mantener su título.

¿EN QUÉ NIVEL ESTÁN LOS PUEBLOS MÁGICOS DE COAHUILA?

Coahuila cuenta con ocho Pueblos Mágicos, y, de acuerdo con las características de infraestructura, conectividad y desarrollo turístico, algunos de ellos podrían estar clasificados en distintos niveles. Los destinos más consolidados, como Cuatro Ciénegas, Parras de la Fuente y Arteaga, se encuentran en el nivel A. Esto se debe a su sólida infraestructura, la calidad de su oferta turística y el atractivo consolidado que tienen a nivel nacional.

En cambio, Pueblos Mágicos como Múzquiz y General Cepeda presentan ciertos desafíos. Múzquiz cuenta con un desarrollo turístico aún limitado y una oferta hotelera que no satisface las necesidades de los turistas, mientras que General Cepeda enfrenta una falta significativa de infraestructura hotelera y productos turísticos bien posicionados. Debido a estos factores, General Cepeda podría ubicarse entre los niveles B y C, dependiendo de su capacidad para mejorar en estos aspectos.

Por otro lado, Pueblos como Candela, Guerrero y Viesca, aunque poseen cierto potencial, aún no han logrado posicionarse adecuadamente en el mercado turístico. Sin una mejora sustancial en la infraestructura y en la promoción de sus recursos, es posible que estos lugares se ubiquen en el nivel C. A pesar de su belleza natural y riqueza cultural, su falta de un desarrollo turístico adecuado podría hacer que pierdan competitividad frente a otros destinos.

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LOS DESTINOS EN COAHUILA

La clasificación final de los Pueblos Mágicos será anunciada oficialmente en el Tianguis Turístico Nacional, a celebrarse entre el 28 de marzo y el 2 de abril de 2025 en Baja California. Esta nueva categorización permitirá identificar claramente qué destinos están preparados para ser destinos turísticos competitivos a nivel nacional y cuáles requieren un trabajo urgente para mejorar su infraestructura y oferta.