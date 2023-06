‘¿Qué es lo que quieren, un estallido social?’, obreros de AHMSA no descartan saqueos

MONCLOVA, COAH.- Aunque directivos de Altos Hornos de México (AHMSA) hicieron el compromiso con la base trabajadora de que en las próximas horas o días, buscarán la manera de pagar salarios, obreros sindicalizados advierten que de no cumplirse habrá un estallido social e incluso se podrían dar “saqueos” en la localidad.

En rueda de prensa, Ismael Leija, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, dio a conocer que la noche del martes, directivos de la acerera se acercaron a la coquizadora y se comprometieron a conseguir el pago de nóminas atrasadas para liberar la planta y evitar daños irreversibles a la empresa.

No obstante que se logró levantar el paro, señaló que ya no hay credibilidad en las declaraciones de los directivos, por lo que acompañado de líderes de las Secciones 147 y 288, lanzó su advertencia.

PERDIERON CREDIBILIDAD

Para darle sustento al hecho de que los directivos no tienen credibilidad en sus dichos, recordó que hace justo un mes, acompañado de trabajadores de ambas plantas y funcionarios del sindicato, visitó al mismo Alonso Ancira, principal accionista de la empresa y quien se encuentra en proceso de venta de sus acciones, y solo escuchó mentiras.

“La molestia es generalizada por que estuvimos en una mesa con Alonso Ancira y mintió por que dio fechas, ya no se sabe si sea el Gobierno o Alonso Ancira, (la razón de) por qué tardan tanto”, expresó Leija Escalante.

Se hizo el llamado al “Rey del Acero” para que dé la cara o bien, los nuevos inversionistas que planean inyectar recursos en la empresa, porque de lo contrario vendrá lo peor.

“¿Que es lo que quieren, que pase un estallido social aquí en la región? Lo podemos hacer y estamos a nada, andamos sin dinero, andamos batallando por graduaciones, hemos perdido carros.

“A un compañero le quitaron su carro por una letra, aquí los lotes y agencias no perdonan, eso es lo que quieren, que lleguemos a un estallido social, no queremos que se haga un desorden aquí pero las autoridades parece que nos están obligando”, dijo Jesús González, un trabajador del Alto Horno 6.

TIENEN FECHA PARA ACTUAR

Los líderes sindicales esperarán a que este jueves, viernes se deposite lo pendiente a los trabajadores, que es equivalente a ocho semanas de salario y dos premios de puntualidad y asistencia, así como vales de despensa y pensiones alimenticias, si no se volverá a actuar.

“De seguir así no nos queda otra que el saqueo, ¿por qué?, por que no hay que comer, no hay alimentos en las casas, anduvimos ayer todo el día con la temperatura a todo lo que da Y sin comer, para llevar a nuestras casas algo haciendo presión, estamos a nada de hacer eso, es una advertencia ya no hay tiempo”, dijo Francisco Ríos, secretario general de la Sección 288 del sindicato.

Finalmente lanzaron el llamado a Alonso Ancira Elizondo a que dé una solución al conflicto, al Gobierno Federal a que intervenga en la situación, al igual que al Gobierno del Estado, que se ha mantenido al margen de la crisis.