Reclaman deudos de Pasta de Conchos que se solucione entrega de pensiones

De acuerdo con la organización, el resultado de este cúmulo de ilegalidades, fue que a las familias aún no se les reconoce el triple salario, ni se hace el cálculo con el salario integrado, si no sobre la base de 100 pesos diarios.

“ Mientras se tramitan las pensiones con esas actas ilegales, los mineros fallecidos que obviamente estaban dentro de la mina, siguieron cotizando en el IMSS con el triple salario por más de un año. Prueba de ello, es que en las memorias históricas del IMSS los mineros de pasta de conchas no están reconocidos como fallecidos en el año 2006 sino en 2007 ”, se señaló.

CELEBRAN DETENCIÓN POR EL PINABETE

Por otro lado, la organización de Familia de Pasta de Conchos destacó la detención de uno de los socios de la mina El Pinabete.

“Celebramos que por primera vez la FGR proceda contra uno de los concesionarios del caso Pinabete y lamentamos que sea una -justicia selectiva- porque están por cumplirse tres años del caso Rancherías y no se ha hecho nada contra los responsables, no se indemnizó a estas familias y al responsable le renovaron el contrato de carbón de CFE. Y eso que están haciendo en Pinabete no lo hicieron en Pasta de Conchos”.

La semana pasada la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de Luis, identificado como dueño del pozo de carbón “El Pinabete”, siniestrado en agosto del 2022.

La FGR señala a Luis por su probable responsabilidad en la explotación ilícita de este pozo ubicado en la Villa de Agujita, municipio de Sabinas, en la Región Carbonífera del estado.