Registra Coahuila 16 reportes de personas desaparecidas en primer semestre de 2026

Coahuila registró 16 reportes de personas desaparecidas y no localizadas durante el primer semestre de 2026, cifra que representa una reducción de poco más del 50 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 33 casos, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

La información oficial señala que los expedientes abiertos entre enero y junio de este año se distribuyen en ocho municipios del estado, con Saltillo a la cabeza, al concentrar cinco reportes, seguido de Monclova, con tres; Torreón, con dos; mientras que Piedras Negras, Castaños, Sabinas, Candela y Ocampo registraron un caso cada uno.

Del total de desapariciones reportadas en el primer semestre de 2026, 14 corresponden a hombres, equivalente al 87.5 por ciento, y dos a mujeres, que representan el 12.5 por ciento de los registros.

TAMBIÉN BAJAN LAS LOCALIZACIONES

En el mismo periodo, el Registro Nacional documentó la localización de cinco personas en la entidad. De ellas, 4 fueron mujeres y un hombre, lo que representa el 80 y 20 por ciento, respectivamente.

Las personas localizadas fueron ubicadas en Monclova, con dos casos; Castaños, con otros dos, y Torreón, con uno.

Las cifras contrastan con las del primer semestre de 2025, cuando las autoridades reportaron 37 localizaciones, de las cuales 28 correspondieron a hombres y nueve a mujeres. En ese periodo, Saltillo concentró el mayor número de personas encontradas, con 16 casos.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas se integra con la información que reportan en tiempo real las fiscalías y las comisiones de búsqueda estatales y federal, a partir de las denuncias por desaparición o no localización de personas.