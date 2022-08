Rescatistas y mineros podrían ingresar a pozo de ‘El Pinabete’ en las próximas horas

SABINAS,COAH.- Los trabajos de rescate en el pozo El Pinabete, siguen las 24 horas, esperando en el trascurso de la noche se pueda garantizar la seguridad, para que bajen los rescatistas y una cuadrilla de mineros, informó el gobernador Miquel Riquelme Solís, al salir de la reunión con la SEDENA y personal del SINAPROC.

“Se espera que el volumen de agua ya no sea mucho, que se pueda avanzar en las próximas horas, se trabaja todo el día, ya los rescatistas andan cansados, los brigadistas, los mineros, pero no han dejado de trabajar, hay que aclarar eso”, sentenció; “vi en redes sociales y algunas notas periodísticas que se había dejado de trabajar y no es cierto”.

Anuncio

“Esperemos que las condiciones de seguridad se den en las próximas horas, que el calor baje, que se logre cumplir con la extracción de agua del pozo, para que bajen las cuadrillas, acompañadas por los mineros, que ellos son los que saben cómo están las galerías, cañones” comentó Riquelme.

Aseguró que el apoyo sigue siendo al 100%, y el trabajo coordinado con el gobierno federal y con el Sistema Nacional de Proteccion Civil, es constante “yo regularmente me llevo la lista de peticiones y requerimientos, que nos hacen para poder traerlos lo más pronto posible”.

Además dijo que se hizo un reacomodo de lo que es la Zona Cero, y en la reunión se dio un avance del trabajo que se realizo hoy, y que seguramente en el boletín se dio a conocer, y se está desaguando con mayor rapidez el pozo numero 4, después de que se instaló una bomba de 150 caballos.

Anuncio

“Esperemos que la noche del jueves y mañana viernes se gane mucho mayor volumen de extracción de agua de los pozos, para que puedan bajar ya con todo el equipo de rescate, esperemos que en las próximas horas ya puedan entrar”.