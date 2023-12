Saltillo: Dejan esperando a aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro en Banco Bienestar

Gerardo González, padre de familia, expuso que se citó a los jóvenes beneficiarios del programa desde las 09:00 horas en los Bancos del Bienestar, pero cuando llegaron les dijeron que no había personal para atenderlos.

TE PUEDE INTERESAR: En plena temporada navideña dejan a Jóvenes Construyendo el Futuro sin pago, con deudas, sueños e incertidumbre

“Falta personal, tenemos toda la mañana aquí y no sabemos qué va a pasar, si nos pagan o no, seguramente nos van a decir que vengamos mañana, aunque ahorita salió una persona para indicarnos que ya venía la gente encargada, eso fue hace una hora y no ha llegado”, expuso el afectado.