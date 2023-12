En plena temporada navideña dejan a Jóvenes Construyendo el Futuro sin pago, con deudas, sueños e incertidumbre

El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro no ha depositado el pago correspondiente al mes de noviembre a ninguno de los participantes de Saltillo; a 15 días de la fecha esperada, los motivos aún se desconocen, mientras la incertidumbre crece. Se han emitido 2 comunicados oficiales, el primero anunciaba que el pago llegaría el 10 de diciembre -2 días atrás- y el segundo, asegura que el monto de la beca quedaría depositado antes del 20 de diciembre. En Coahuila, son mil 675 beneficiarios afectados por retraso en el pago de Jóvenes Construyendo el Futuro. TE PUEDE INTERESAR: Nuevamente, PAN, PRI y PRD unen fuerzas en alianza por Coahuila

“El retraso nos está afectando demasiado, ya que el simple hecho de asistir al centro de trabajo corresponde un gasto en transportarse para poder llegar a donde nos encontramos capacitando, además de eso tenemos gastos diarios como comida o algún otro percance, por otro lado, agregar que estamos en un mes en el que se realizan más gastos por fechas decembrinas y obliga a muchos de los participantes a endeudarse de distintas maneras y eso en vez de ayudar nos coloca en una circunstancia aún más complicada”, narra beneficiario de 21, años, con 10 meses dentro del programa.

El 28 de noviembre, durante la madrugada, la plataforma oficial Jóvenes Construyendo el Futuro, envió un mensaje a sus participantes: “¡Te informamos que tu apoyo económico de noviembre 2023, está asegurado! Se estará depositando a tu cuenta de Banco del Bienestar a más tardar el 10 de diciembre”. Entre los usuarios del programa, se hizo viral una imagen proveniente de las oficinas en Morelos, en la que se pedía a los afectados no pasar al módulo de Atención Ciudadana, así como una disculpa para los presentes. Además, la fotocopia pegada en una oficina invita a los jóvenes a marcar al 800841 2020 para cualquier aclaración.

PUBLICA MENSAJE; SE RETRACTA Y LO BORRA Iván Jiménez Moreno, director estatal del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Coahuila, el lunes por la mañana publicó un mensaje en redes sociales, que horas más tarde fue eliminado. A pesar de lo anterior, afectados lograron documentar el post donde se disculpaba por la situación e intentaba aclarar la situación: “Les comparto con mucha pena que nuevamente nos retrasaron la fecha de pago... Jóvenes de Coahuila: les comparto que la mayoría de los Centros de Trabajo tienen mi correo, si los negocios o empresas quieren apoyarles con algún monto para transporte o si no tienen inconveniente en que hagan tareas desde casa en lo que llega el pago, que me manden un mensaje por correo y lo platicamos, aunque sea poco de mi parte en eso sí los puedo ayudar en lo inmediato. Es falso que lo vayamos a juntar con el pago de diciembre. Sé que “próximamente” deja abiertas las posibilidades a distintas interpretaciones, sin embargo, no me atrevería a dar una fecha hasta que no sea oficial y segura”.

EL SUEÑO TRUNCO: ESTE AÑO SÍ PODRE

DARLES UN REGALO, ES MI PRIMER PAGO 28 de noviembre, día de pago, pensé. Me desperté sin tanto ánimo, "hoy me van a pagar", decido salir de la casa sin antes despedirme de mis padres, ese día se encontraban todavía ambos en la casa, –a veces no está mi papá, se va desde temprano a trabajar en lo que salga, a veces, pequeños trabajos como pintar, plomería y esas cosas–. "Siendo las 08:20 parto de mi casa para tomar la combi, la 13B a veces pasa muy llena, ese día tuve algo de suerte, opté de ir parado, mientras escuchaba música en el camino a mi trabajo pensaba "este año sí podré darles un regalo". Previamente, había hecho planes de regalarles algo a mi familia, la primera vez que podía permitírmelo, somos cinco: a mis padres, mi hermana, mi primo y mi abuelita. Las compras había pensado hacerlas con tiempo, por envíos, para que no se retrasen. Me bajé de la combi y comencé a caminar hacia mi trabajo, saludé al personal que está en la entrada, antes de iniciar chequé en mi teléfono rápidamente la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro me di cuenta de que todavía no había ninguna notificación de un pago.