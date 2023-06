Saltillo: denuncian brote de garrapatas en primaria Centenario; padres no llevarán a sus hijos a la escuela

Madres de familia denunciaron un brote de garrapatas en la escuela primaria Centenario, que se localiza en la zona centro de Saltillo.

La situación se detectó luego de que uno de los alumnos reportó a una maestra la presencia de animales que estaban saliendo de las bancas de madera, a decir de Lizbeth Aguilar, la madre de familia que denunció el caso.

“Yo creo que la directora no se ha dado cuenta porque no suspendió clases ni tampoco se hizo ninguna fumigación. No se han suspendido clases presenciales, pero muchas mamás ya no vamos a llevar a los niños a la escuela porque sí hay un brote”, afirmó la madre de familia.

Denunció que este brote se dio a causa de que la escuela se encuentra a un costado de un terreno baldío en donde suele reunirse una manada de perros callejeros, de los que se sospecha la causa del supuesto brote de garrapatas.

VANGUARDIA acudió a la escuela primaria para consultar a la dirección al respecto del tema y personal señaló que se está realizando una revisión en la escuela para confirmar si se trata de un brote de garrapatas, además de que se realizaría una fumigación en cuanto se autorice

De acuerdo con la dirección de Salud Municipal a cargo del doctor Luis Alfonso Carrillo González, en el municipio se mantiene una campaña permanente contra la rickettsia con la captura de perros callejeros y fumigaciones para prevenir los casos.

El Boletín Epidemiológico de Salud Federal detalla que en Coahuila solamente se ha brindado atención a un caso de rickettsiosis en lo que va del año, mismo que se presentó en una persona del género femenino.