Saltillo: fuertes vientos derriban árboles, luminarias y hasta semáforos en diferentes puntos de la ciudad

Desde ese momento, se registraron apagones en el sur de la ciudad, ya que los transformadores de luz no soportaron los azotes del viento, explotando y dejando sin luz por varias horas una parte del bulevar Emilio Arizpe de la Maza, a la altura de la colonia Valle Dorado, al sur.

Alrededor de la 1:30 horas llegó el segundo reporte indicando la caída de una luminaria sobre la calle Cumbres de Vista, a la altura del Recidencial del mismo nombre. Elementos de Protección Civil no daban abasto con los reportes, verificando que ninguna vivienda o persona resultara lesionada por los hechos.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de un semáforo que se habría caído, junto con la nomenclatura que se encontraba en el sitio. A las 2:00 horas, los oficiales arribaron a los cruces de la calle Otilio González y el Periférico Luis Echeverría Álvarez, manteniendo la circulación vial ya que el semáforo obstruía el paso.

Los árboles no se salvaron del ventarrón, uno cayó sobre la avenida Mitología a las 2:30 a.m. En este caso, un vehículo circulando de oriente a poniente resultó dañado en su fascia delantera al no poder esquivar el tronco.

En cuanto a los grupos de seguridad, los ciudadanos compartieron videos donde las ráfagas derribaron ramas, láminas y postes de luz, afectando la energía eléctrica.