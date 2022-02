Saltillo: menor reportada como desaparecida habría sido localizada, según familiares

“Cuando nos enteramos se le prohibió andar con él, después en septiembre 2021 se la lleva a su casa y se la quitamos pero él se puso muy agresivo y nos agredió física y verbalmente, se le metió una denuncia porque ella ya no quería nada con él, le ponen una medida cautelar donde no puede acercarse ni molerla.

En enero él le manda mensajes de que se encontraba en Querétaro supuestamente con unos familiares, empezó buscándola de nuevo pero ella no quiere y la amenaza de muerte, agregó la hermana.

“Le marcaba y le decía que si no vuelve con él se va matar y ella va cargar con eso, le dice que él ya mató a una persona y no tiene miedo a matar a alguien más, ella entra en un shock de miedo, y no cuenta nada, ella estaba saliendo con un muchachito, Enrique se entera y empieza a molestar y amenazar”, explicó la hermana.

Fue hasta el pasado 15 de febrero cuando Enrique buscó a la joven con flores y un recado para ofrecerle disculpas y pedirle que regresaran, pero ella se negó.

Al día siguiente, sus padres la vieron por última vez cuando la fueron a dejar al gimnasio de la colonia Saltillo 2000, para encontrarla cinco días después.

TE PUEDE INTERESAR

OCDE rebaja pronóstico para México; de 3.3 a 2.3% para 2022

“Ximena le marca a una de sus amigas y le dice -Enrique no me quiere llevar a mi casa dice que me va llevar con él y yo no quiero irme, me trajo a una carretera, no sé dónde estoy-, después de eso ya no respondió las llamada, mandaba a buzón, ya no contestó nada y dio de baja su Facebook y ya no supimos nada de mi hermana”, expresó la hermana.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Coahuila y la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia continúan con el proceso legal, de resguardo y protección para la menor, según los familiares.