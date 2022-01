Saltillo: Pacientes COVID esperan hasta 36 horas por una prueba o incapacidad en el IMSS

Usuarios provenientes de clínicas de Ramos Arizpe y de la propia capital, esperaron más de un día en la fila de espera ya que los médicos de esta sede les informaron que el procedimiento llega a alargarse hasta dos horas, sin embargo, algunas personas señalaron la falta de instrumentos y material para realizar las pruebas, misma situación que retrasa el proceso de emisión de la incapacidad.

“Tenemos más de 24 horas, hay un desabasto del material de las pruebas COVID, los doctores ya han salido a decirnos que no hay pruebas para todos nosotros, que tenemos que esperar, aquí hay gente sin comer, mayor, llega gente con la prueba particular y no la aceptan, te mezclan con todas las personas, este es un foco de contagio”, expresó uno de los que esperaban en la fila.

Insistió en que, aunque el IMSS ha indicado que se aceptarían pruebas de antígeno realizadas en laboratorios particulares, estas no son admitidas en este Módulo de Atención Respiratoria.

“Venimos para solicitar la incapacidad del IMSS, pero los médicos nos revuelven con todos, hay gente que no tiene síntomas y puede salir contagiada de aquí; traemos nuestras pruebas, pero no las quieren, llegamos ayer, mi esposa y yo, y nos tuvimos que quedar a dormir porque no nos atendieron y, ¿cómo le hacemos, con quién nos quejamos?, dijo.

Y es que, la sala del Teatro del IMSS fue habilitada como lugar de espera, mismo que se utiliza para que los derechohabientes trasnochen, así mismo y a decir de los médicos encargados del lugar, esta sala se encuentra saturada, igual que el área donde se atiende a los sospechosos de COVID-19.

“Para que te hagan la prueba de COVID tienes que venir casi moribundo, sin signos vitales, quieren que no traigas oxígeno y presión alta pero no todos presentamos esos síntomas, en cambio hay gente esperando con fiebre, que están enfermos”, declaró el afectado.