Saltillo: Realiza Facultad de Químicas seminario de investigación sobre Ciencia de Alimentos y Bioprocesos

El Departamento de Investigación en Alimentos (DIA) de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la Universidad Autónoma de Coahuila celebró el segundo encuentro de Investigación en Alimentos y Bioprocesos a través de la plataforma Microsoft Teams, pero también en sus instalaciones.

Durante el seminario se realizaron exposiciones de temas como “Progreso del conocimiento del bioproceso de fermentación en medio sólido”, del doctor Cristóbal Aguilar; “Las plataformas de biorefinería una estrategia para el sector de alimentos: Soberanía alimentaria y bioeconomía circular”, de la doctora Rosa María Rodríguez Jasso, y “Estabilización de melón y desarrollo de productos alimenticios”, impartido por la doctora Araceli Loredo.

También se presentaron exposiciones como “La fermentación láctica como estrategia para mejorar las propiedades funcionales de los alimentos”, de la doctora Carolina Flores, “Fortalecimiento de investigación entre el DIA y CAC-QFB para el desarrollo de productos consumibles, seguros y saludables”, de la doctora Yesenia Silva; “Alimentos funcionales y nutrición”, de la doctora Ruth Belmares, entre otros proyectos desarrollados en la máxima casa de estudios.

En el encuentro también se presentaron proyectos nacionales e internacionales, como el de la doctora Beatriz Muñiz y el doctor Jorge Wong, de la Universidad de San Luis Potosí (UASLP) titulado “Estrategias biotecnológicas para la producción de probióticos y bebidas con potencial funcional”

Por la Universidad Federal de Pernambuco, participó la doctora Terezinha Goncalves, quien presentó el proyecto “Pharmalogical potential of plants from Northeast Brazil: what do we have an where are we going?” y también el trabajo “Functional foods from Brazil as alternatives for gastrointestinal diseases”, del doctor Rafael Matos.

De acuerdo con el director de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) José Luis Martínez, “trabajar con investigadores de otras instituciones y observar su trabajo permite a los estudiantes establecer vínculos de colaboración para sumar esfuerzos y trabajar en el desarrollo de conocimientos y nuevas tecnologías”.