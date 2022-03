Saltillo: recibe la Pronnif 8 reportes al día por maltrato infantil

Cada día se recibe el reporte de ocho niños o niñas solos en las calles de Coahuila. Niños y niñas sin desayunar, con la cara chorreada, el torso desnudo, con frío, sin atención médica o siendo vulnerados con castigos corporales.

Menores que no son registrados a tiempo, con pediculosis, desnutrición, sin educación, siendo maltratados o a cargo de hermanos más grandes que también son menores de edad.

Alrededor de 500 casos fueron reportados de enero a febrero de este 2022 ante la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia, aseguró Leticia Sánchez, titular de la dependencia, quien destacó que dicha cifra se mantiene desde años atrás sin que la omisión y maltrato a infantes se reduzca.

“Es una cifra que se promedia normalmente, los expedientes varían en la vulneración de derechos, omisión de cuidados y agresiones sexuales; es nuestra responsabilidad protegerlos y cuidarlos”, comentó la procuradora.

Leticia Sánchez señaló que uno de los reportes más frecuentes es el de los menores solos en casa o en la calle, pero también agresiones sexuales y castigos corporales, lo cual, recordó es contra la ley, sin embargo, es la omisión de cuidado el mayor detonante.

“La pandemia ya lleva varios años, en su momento tuvimos un repunte, pues los principales agresores son precisamente integrantes del seno familiar”, expresó la procuradora.

Agregó que aunque la Procuraduría no es el primer respondiente en estos casos, se reciben reportes de elementos de seguridad donde destacan los padres que descuidan a sus hijos, y de ser acreditados, trabajamos en un expediente.

“Hay que recordar que cualquier acción o inacción que ponga en riesgo la integridad del menor, que sea vulnerado, es una omisión, lo cual abarca hasta los registros extemporáneos hasta situaciones como la desnutrición o mala higiene”, concluyó.

SE INCREMENTA 300 POR CIENTO

Existen muchos casos de abuso que ocurren en la invisibilidad y que también ponen en riesgo el desarrollo, la integridad, la dignidad y la propia vida de las niñas, niños y adolescentes.

La violencia hacia la niñez va en aumento a partir de los últimos 7 años, pero a raíz del confinamiento por la pandemia de COVID-19, aumentó en un 300 por ciento y parece no detenerse, al contrario, se agudiza, especificó la señora Selina Bremer de Cepeda.

La entrevistada aceptó que existen muchos casos de abuso que ocurren en la invisibilidad y que también ponen en riesgo el desarrollo, la integridad, la dignidad y la propia vida de los menores.

“Y es que la violencia hacia la niñez no son hechos aislados, es un fenómeno que constantemente va a en aumento, a pesar de que no se contemplan los casos que no son identificados, por lo que es posible estimar que la situación es mucho peor de lo que imaginamos”, precisó la especialista.