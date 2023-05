Saltillo: red de estafadores también defraudó a asesores inmobiliarios con 2.65 mdp

Una asesora inmobiliaria de Saltillo, Yolanda, se dice también engañada y estafada por Lizeth, así como Genaro, un colaborador que tenía la función de convencer a los clientes de que todo estaba en orden legalmente; asegura que tiene una denuncia penal en contra de los involucrados en las estafas inmobiliarias, porque le vendieron propiedades por 2 millones 650 mil pesos, de las cuales sólo en una mantiene la propiedad física y el resto las ha perdido por reclamo de sus dueños.

VANGUARDIA ha dado a conocer que los fraudes inmobiliarios en Saltillo y otros municipios conurbados superan los 100 millones de pesos y son decenas de personas que perdieron su dinero, además que las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) laboran de manera lenta en las investigaciones y judicialización de los casos.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: dejan al descubierto red de estafadores inmobiliarios con más de 40 denuncias

Yolanda admite que tuvo negocios con Lizeth, hoy arraigada en una casa del fraccionamiento San Alberto que presuntamente despojo, pero que nunca había tenido problemas al ayudarle a vender casas y otras propiedades.

Sin embargo, señala a Genaro como la persona que en el modus operandi de los presuntos involucrados, se encargaba del convencimiento a los clientes de que las propiedades estaban legalmente en regla, aunque nunca mostraba ni escrituras, ni certificados de libertad de gravamen que avalaran su dicho.

“Ella (Lizeth) vendió unas casas en Alpes Norte y yo le ayudé a venderlas. No tuvimos problemas, luego después a mí me pasan 150 casas en Santa Lucía, una empresa que las estaba vendiendo de manera legal, y me ayudó a venderlas. Tampoco tuvimos problemas”, dijo.