Saltillo: ‘Solo pido que no me quiten mi pensión’, dice doña Martha

Doña Martha está sola desde que murió su esposo, con quien no procreó hijos y, en cambio, vivió un matrimonio de privaciones. Era un hombre dado al alcohol y todo lo que ganaba trabajando lo gastaba en el alcohol.

“Le voy a ser franca y sincera: a mí me está ayudando mucho Morena y yo voté por Morena y si eché malas, pues ni modo. Estoy muy contenta con ese Presidente por mi pensión y espero que Claudia haga lo mismo. Sigo creyendo en Morena”.

Doña Martha tuvo entonces que buscar un trabajo y ponerse a trabajar de costurera en una fábrica. También lavaba y planchaba ajeno. A los 32 años tuvo que pensionarse por un problema de cadera y de rodillas que a sus 67 años la aqueja con más fuerza.

Por sus años trabajados obtuvo una pensión de tres mil pesos al mes, al tiempo que vivía de prestado en una casa de la colonia Omega. Su marido no le había dejado dónde vivir.

“Como él era muy tomador, nunca duraba en los trabajos y como no había familia, no había ningún empeño. Apenas se levantaba y... lo poquito que conseguía... le decía yo ‘oye, no hay tortillas’, decía ‘al rato, al rato’, ah pero la caguama sí la traía”.