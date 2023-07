Saltillo: Víctima de agresión otorga perdón a Pepe Mazter

Luego de que se vio involucrado en un caso de violencia y lesiones contra el hermano de su actual pareja, el vocalista de la banda Sonido Mazter, Pepe Mazter, concluyó su situación legal tras haber sido perdonado por el afectado.

Fue el pasado martes cuando el vocalista de la banda monclovense fue reportado ante el servicio de emergencias en la colonia 26 de Marzo, en Saltillo, al verse involucrado en una riña con su cuñado que ocurrió mientras, según el afectado, acudió al domicilio en búsqueda de su pareja.

Según el afectado, José Guerrero o mejor conocido como Pepe Mazter, lanzó amenazas en contra de las personas que se encontraban en el domicilio, incluida su pareja.

Ahora, elementos de la Delegación Sureste dieron a conocer que el conflicto ya fue solucionado y no escaló a una denuncia en la que se requiriera conformar indagatoria y la judicialización del caso para llegar a una solución.

“El caso se registró la semana pasada, sin embargo, el afectado le otorgó perdón con lo cual concluyó el asunto en ese momento”, explicaron agentes de la Delegación Sureste de la Fiscalía.

Esta no es la primera vez que el vocalista de la banda se ve involucrado en un asunto de violencia.

Fue en junio de 2022 cuando Pepe Mazter fue denunciado por su exesposa por un asunto de violencia familiar en la colonia González Cepeda, de Saltillo, por el cual incluso la afectada subió una serie de fotografías mostrando las lesiones que había sufrido después de una discusión en el domicilio de la afectada, quien ya no vivía con él enese momento.

“Subo esto por que temo por mi seguridad y la de mis hijos. Acaba de venir Pepe Mazter y me golpeó y me amenazó causando daños en el interior de mi domicilio y a mi persona. Ya no me quedaré callada”, dijo a través de las redes sociales su ex esposa.