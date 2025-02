Choca por alcance conductor ebrio y es detenido, en Saltillo

El percance ocurrió alrededor de las 6:30 horas, cuando René N., conductor de un Kia Forte , circulaba con dirección al periférico. Según informes de autoridades, el conductor no detuvo su marcha a tiempo y terminó impactando en la parte trasera de un Chevrolet Groove, que estaba detenido en el cruce, esperando el cambio de semáforo. La conductora del segundo vehículo, identificada como Daniela N., no resultó lesionada, al igual que el resto de los involucrados.

Ambos vehículos presentaron daños materiales significativos, pero afortunadamente no se reportaron personas heridas. La rápida intervención de los cuerpos de emergencia no fue necesaria, ya que no hubo lesiones graves. Sin embargo, el accidente generó una considerable congestión vehicular debido al bloqueo de dos carriles del bulevar durante los minutos que tomó retirar los vehículos.