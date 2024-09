¿Conoces los 66 monumentos que cuentan la historia de Saltillo? (mapa)

Desde la tesis de Anabel Fuentes para graduarse de la licenciatura en Artes Plásticas en 2011 y que recopiló poco más de medio centenar, la ciudad no cuenta con algún documento que englobe todas sus expresiones escultóricas, por lo que este es un primer esfuerzo de esta casa editora.

Guerra fue la primera directora de la Academia de Teatro y Danza de Saltillo. Su escultura de cantera, la muestra danzando y oleando su vestido, aunque no tiene alguna placa que muestre su nombre, su trayectoria o la fecha en que fue inaugurada su estatua.

En el caso de Sor Juana Inés, su busto está ubicado en el lado norte de la Alameda Zaragoza. Según el docente de la UAdeC, Marco Flores Verduzco, “está hecho de bronce, soportado en un pedestal con recubrimiento de mármol color café y con una placa con su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte. Hasta el momento no se ha localizado algún registro de cuál fue el motivo de su colocación, pero coincide con los 300 años de su fallecimiento. Esto es mera especulación”.

El busto fue inaugurado en la década de 1950 y está postrado por una base de mármol negro. Las letras que tenía adosadas fueron ya robadas en varias ocasiones , por lo que no existen actualmente; se ubica en la rotonda sur, frente a la biblioteca pública y presenta algunas marcas de grafiti.

En ese sentido, el académico puso como un claro ejemplo de la prioridad que se le dio a los políticos sobre los artistas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, donde la escultura es hacia Flores Tapia y no hacia el propio Soler.

“Son criterios de las autoridades que no toman en cuenta ni a la ciudadanía, ni a los especialistas, ni a los historiadores. Desde Flores Tapia la escultura y los espacios públicos empezaron de alguna manera a definir a partir de caprichos de los gobiernos en turno.

Además destaca que --si no se cuenta a la tauromaquia como deporte-- no hay deportistas y solo hay un científico, Albert Einstein, que se ubicaba en el extinto Museo El Giroscopio y ahora lo hace en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAdeC.

“Durante el sexenio de Rosa del Tepeyac (como directora del Instituto Coahuilense de Cultura) la hija de Flores Tapia, manda poner la escultura de su padre en la entrada del Teatro Fernando Soler, cuando el teatro se llama Fernando Soler y no hay una escultura de Fernando Soler, hay una escultura de un exgobernador”, expuso .

Para Recio Dávila, en Saltillo no hay una cantidad distinguida de esculturas que tengan valor por sí misma, que no solamente hagan referencia a héroes, a diferencia de Monterrey, Monclova o Torreón, por mencionar ciudades cercanas.

Asimismo ha señalado que no existe alguna escultura del poeta y “ víctima del protopriísmo” Otilio González ni del general Francisco Murguía ni del filósofo y vagabundo Adrián Rodríguez.

No obstante, es común que la población relacione la escultura con el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, quien fue el principal impulsor de la obra.

“Todo mundo sabe que esa figura no tiene ninguna función estructural ni ninguna justificación dentro del conjunto del distribuidor”, mencionó Alejandro Pérez Cervantes.

“La H en el distribuidor vial me parece un acto de vanidad que debería ser destruido. No debe ser incluida en la lista de esculturas (de VANGUARDIA) porque no tiene ningún valor escultórico. Es una estructura que representa la soberbia y altanería de un gobernante”, señaló Recio Dávila.

(Con información de Esperanza Dávila Sota, María C. Recio, Carlos Recio Dávila , Ariel Gutiérrez Cabello, Alejandro Pérez Cervantes, Marco Flores Verduzco)