‘Dinero a cambio del infierno’: así es como acosan los montadeudas a sus víctimas en Saltillo y México

“Entonces le comenté a mi papá y a mi hermana, y me dijeron que no pagara, que mejor pusiera de nuevo una denuncia a la policía cibernética y es lo que he hecho” .

“Pero en cuanto liquidé no borre la app, la cual se llama Conficreo Loan , y a principios de octubre me volvieron a depositar sin mi consentimiento. Iba a devolver sin problema el dinero, pero me depositaron 2 mil 500 y querían que les devolviera 5 mil, es decir el 100% de interés, en una semana ”.

“Desde la vez pasada decidí que no pediría, pero esta vez, a finales de septiembre necesitaba dinero y pues dije ‘solo pediré un préstamo , lo devuelvo sin problema, no importa el interés ’ y así fue”.

No obstante, al no recibir el pago, rápidamente se vio inmersa en el acoso de los cobradores. Estos la contactaron para exigirle que sea ella quien se haga cargo de la deuda , pues supuestamente Ana había firmado para que Sandra se hiciera responsable si ella no podía hacerse cargo .

La situación de Sandra, quien vive en Saltillo , surgió a partir de la solicitud de Ana. Aunque ella no tenía idea de que sería usada como referencia, ella no le veía problema debido a que “es como cuando un amigo aplica para un trabajo y te pone para que te marquen y hables bien de él”.

A pesar del apoyo de su familia, Ana decidió no ceder y denunció el caso a la policía cibernética. “Hasta ahora solo me han dicho que están siguiendo mi denuncia”. Así mismo, mencionó que cada que recibe una llamada o mensaje nuevo para extorsionarla, los reporta en una aplicación llamada “no + XT” .

“Hasta ahora solo me hablaron la semana pasada, y de ahí que empecé a decirles que los estaba denunciando, pero también me contactaban para amenazarme en WhatsApp ”.

“Me amenazaron con marcar a mi trabajo, aunque no sé si lo han hecho. Mi hermana me dijo que me daba el dinero y liquidara, pero mi papá dice que no porque al final es ilegal la manera en la que operan”.

“Comenzaron a llamarme y a mensajearme día y noche de diferentes teléfonos para pedirme que contactara a mi amiga y le pidiera que liquidara. En un principio lo hice, pero fue tanta la insistencia que decidí bloquear las llamadas de números desconocidos y por unos días me libré del problema”.

El acoso escaló cuando los extorsionadores enviaron una imagen de Ana acusándola de estafa y exigiendo que Sandra pagara.

“Ayer (18 de octubre) me mandaron mensajes un poco subidos de tono con una imagen de mi amiga donde se le acusaba de estafa y me exigían que me hiciera cargo de la deuda. Te seré sincera, mi primer instinto fue carcajearme porque me dio risa que la boletinaran, después comencé a preocuparme, pero pronto me tranquilicé porque en ningún momento les di mi credencial, firmé o puse mi huella. Nada, no tienen como adjudicarme esa deuda, y aunque ya estoy cansada del acoso, decidí divertirme un poco con ellos”.

Si bien, no se recomienda tomarse a la ligera este tipo de situaciones, Sandra decidió enfrentarse a los extorsionadores con humor, pero también con firmeza.

“Todavía me dijeron los muy cínicos que si tanta risa me daba, irían hasta mi colonia a boletinarme en los postes de luz si no pagaba antes de las 16:30 horas. Ahí fue donde me dio más risa y les dije ‘pues a ver qué te sale más barato, venir hasta donde vivo y pagar tus viajes, viáticos y hasta las copias o perdonarle la deuda’. Eso los hizo enojarse más y comenzaron a insultarme, obviamente no soy tonta y no les proporcioné mis datos personales para no ponerme en riesgo, pero sí comencé a sentirme nerviosa”.

“Decidí que ya había tenido suficiente de esos pend**os y les dije que a mí mi amiga me debía 30 mil pesos y que estábamos peleadas por eso, que mucha suerte intentando hacer que les pagara y los bloqueé. Todavía hoy (19 de octubre) me pidieron con otro número que les pagara, pero mejor los bloqueé directo y los mandé a la chin**da”, explicó Sandra.