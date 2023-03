El ‘9 nadie se mueve’ pasa de noche en Saltillo

“El paro nacional de este 9 de marzo trata de simular una desaparición, es el simulacro por aquellas 10 mujeres que de verdad desaparecen a diario en México.

“Pero esto implica no generar ni un solo peso y hacer conciencia de cómo sería un día sin ti para los demás, incluso otras mujeres, ese día es para no salir a trabajar, no ir a la escuela, no ir al gym, no ir al banco, no ir al supermercado no salir a pagar la luz, no salir a comer o tomar el café, ni a comprar nada”, explicaron algunas mujeres en su muros de Facebook.

Además llamaron de forma individual al llamado “apagón digital” para no conectarse ni compartir nada en redes sociales, así como no usar Netflix, HBO o Amazon Prime, ni Spotify, y utilizar el celular solo en caso de emergencias, pues es un día para “crear conciencia”, aseguraron.

Cabe destacar que hasta el momento ninguna autoridad o institución en Saltillo ha dado a conocer un posicionamiento al respecto.