$!En Saltillo sí existe la ‘gordofobia’; usuarios en redes comparten casos de discrimación por sobrepeso

“Es un malestar general no solo cuando eres talla grande, es común que no sepan cómo tratar a sus clientes parece que va uno a qué le hagan un pinche favor en lugar de que va uno a comprar. Es como un malestar general en Saltillo, hay muy poco don de gente, hay muy pocas ganas de ayudar y servir”, escribió una usuaria.

Algunos usuarios dijeron que los actos discriminatorios han sido en tiendas de ropa, desde el trato del personal que atiende hasta el no contar con tallas extra. Además, comentaron que cuando encuentran tallas extra, están en modelos y colores poco atractivos.

Las respuestas recibidas rebasaron el centenar de interacciones , entre los comentarios los usuarios de la red social externaron las diversas situaciones en las que se han sentido discriminados, no solo por tener sobrepeso, también por otros motivos, como estar delgado.

Al respecto, Vanguardia realizó un sondeo a través de Facebook en el que lanzó una pregunta abierta en una publicación: ¿Alguna vez has sufrido discriminación por tu peso?

La gordofobia es una expresión cargada de prejuicios valorativos y de odio que puede derivar en severos problemas de salud mental. Aunque este término aún no es reconocido por la Real Academia Española, se trata de una expresión que proviene del inglés fat phobia. Se trata de la discriminación que viven las personas por tener sobrepeso.

En cuanto a estar delgado, uno de los comentarios recibidos fue: “Todo el tiempo, siempre me dicen saco de huesos o costal de huesos, pero ya no me agüito porque con el paso del tiempo uno se acostumbra a ser una tripa andando”.