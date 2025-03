Fuego arrasa con camioneta dentro de un cochera en Saltillo; autoridades investigan causa

Aunque el origen del fuego aún se desconoce, las autoridades no descartan una posible falla mecánica como causa del siniestro

Una camioneta SUV marca Chevrolet sufrió daños considerables luego de prenderse en llamas mientras se encontraba dentro de una cochera , en un domicilio de la colonia Vistas de Peña, en Saltillo . El incendio , cuyas causas aún se desconocen, provocó la pérdida total del vehículo. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas , aunque el siniestro generó cuantiosas pérdidas materiales.

Las autoridades indicaron que aún no se ha determinado la causa del siniestro, aunque no se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una falla mecánica. En el lugar no hubo personas afectadas por el fuego ni heridos, y los daños fueron exclusivamente materiales. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar con mayor precisión lo ocurrido.

Este incidente resalta la importancia de contar con medidas de seguridad adecuadas en los hogares, especialmente al almacenar vehículos en espacios cerrados.