¡Aerus realiza primer vuelo Monterrey-Saltillo-Monterrey! Analizan ruta a Cd. Acuña

Este servicio cuenta con dos frecuencias diarias: el primer vuelo sale de Monterrey a las 8:55 a.m. para arribar a Saltillo a las 9:35 a.m., regresando a Monterrey a las 10:45 a.m. La segunda frecuencia parte de Monterrey a las 7:25 p.m. y llega a Saltillo a las 7:55 p.m., con retorno a Monterrey a las 9:05 p.m. Los aviones utilizados son modelos Cessna Grand Caravan con capacidad para 12 pasajeros.