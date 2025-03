Hombre salía de su trabajo y se lleva a motociclista; lo deja lesionado

Un motociclista terminó lesionado luego de que un trabajador de la empresa Tupy salió con exceso de velocidad de dicha empresa y le quitó derecho de paso invadiendo el carril de sur a norte del bulevar Isidro de una manera imprudente, lo que provocó el aparatoso accidente.

El percance se presentó luego de que un trabajador llevaba prisa por salir de su trabajo por lo que aceleró su vehículo Chevrolet para poder tomar rumbo a su domicilio al norte de la ciudad.

Sin embargo, esta maniobra no la realizó con la precaución debida y no se percató de la presencia de un motociclista que viajaba en dirección al norte, el cual no pudo hacer nada para evitar impactar el vehículo y terminar en el pavimento.

Ante esto el conductor tuvo que detener su marcha para ver el estado del motociclista, quien tras derrapar terminó con una serie de golpes y raspones, por lo que se hizo el reporte al Sistema de Emergencias 911.

Paramédicos de la Secretaría de Salud fueron los que atendieron el reporte al igual que elementos de Tránsito Municipal, quienes abanderaron el área del accidente para evitar un percance mayor y darle fluidez al tráfico, el cual debido al accidente comenzó a congestionarse.