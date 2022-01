‘La cuesta de enero no existe si no gastas más de lo que tienes’; exponen saltillenses en redes sociales

La cuesta de enero es el periodo que se caracteriza por traer dificultades económicas que coinciden con dicho mes, y que son el resultado de los gastos extraordinarios que se realizan durante las fiestas decembrinas.

Sobre este tema, Vanguardia realizó una encuesta a través de redes sociales cuestionando: ¿Cómo le haces para superar la cuesta de enero? Entre las respuestas, destacan aquellas que comentaron que el primer paso para superarla, es ni siquiera entrar en ella.

“Me administro bien en diciembre, y pienso en la cuesta de enero y no la paso mal”, comentó un usuario.

En otro comentario de una mujer se lee: “Nunca la he padecido. No gano mucho pero tampoco gasto a lo pendejo en diciembre. La regla es simple: Primero gastos fijos (adaptados a tu ingreso). Si te queda ahorra un poco. Si se puede invierte un poco. Y si después de eso te queda, ahora sí date un gusto. Si no, pues no”.

Te puede interesar: Saltillo: Abogados aprovechan ‘quema’ de padres deudores de pensiones para promocionarse