Mantiene Pronnif bajo resguardo a hermanos de Itzy; aumentan casos de omisión de cuidados en Coahuila

María Teresa Araiza Llaguno, titular de la Procuraduría de los Niños, Niñas y Adolescentes (Pronnif), confirmó que los hermanos de Itzy, una niña que perdió la vida hace algunas semanas presuntamente derivado de una omisión de cuidados, continúan bajo resguardo del organismo.

Araiza Llaguno explicó que la familia paterna ha manifestado no estar en condiciones de atender a los niños, quienes tienen 13, 12 y 10 años. No obstante, señaló que lo ideal para los menores es que permanezcan con familiares que puedan proporcionarles un entorno seguro, pues aunque los albergues ofrecen un cuidado profesional, no son el mejor lugar para el desarrollo de un niño.

Sobre la posibilidad de adopción, la procuradora manifestó que esta sería una medida extrema y consideró que primero es necesario fortalecer a la familia para que se haga cargo de los tres menores.

Ante ello, la procuradora destacó la importancia de que la comunidad actúe como una red de apoyo para los niños, no solo a través de familiares directos, sino también vecinos y adultos significativos que puedan contribuir a su bienestar.

NO ES POSIBLE VINCULAR A LA MADRE POR HOMICIDIO

En cuanto a las opiniones desatadas tras la vinculación de Dulce ‘N’, madre de los menores, por el delito de abandono de persona incapaz de valerse por sí misma, sin considerar la muerte de la menor, Araiza señaló que es necesario primero entender las causas que llevaron a esta tragedia, ya que, si bien existe una evidente omisión de cuidados según la primera información, no existe un vínculo directo entre este y el deceso.

Ante ello, la funcionaria destacó la importancia de los peritajes en curso, indicando que se están evaluando las condiciones de salud de los menores, quienes presentaron síntomas de diarrea y vómito, al igual que su hermana Itzy, además de ser revisados para descartar lesiones físicas.

“Si hay omisión de cuidados, pero no podemos relacionar porque sería muy atrevido relacionarlo con la muerte de la niña”, señaló.

LA POBREZA NO SE PUEDE CRIMINALIZAR

Araiza Llaguno también mencionó un aumento del 15% en las denuncias de omisión de cuidados y sigue siendo uno de los delitos de mayor incidencia que registra la Pronnif en el estado.

Asimismo, abordó el complejo tema de la omisión de cuidados en el contexto de la pobreza y destacó que, a menudo, las circunstancias laborales de los padres, como trabajar en turnos nocturnos, pueden ser malinterpretadas como negligencia.

Araiza Llaguno enfatizó que muchas veces las familias enfrentan situaciones críticas que dificultan su capacidad para proporcionar atención adecuada a los menores. “Por ejemplo, una madre que trabaja como enfermera o en una fábrica puede dejar a sus hijos solos durante su turno, pero eso no debe ser catalogado automáticamente como abandono”, explicó. La procuradora advirtió que la pobreza no debe ser criminalizada, sino entendida en su contexto.