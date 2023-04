Mike contó que trabaja en el área de ventas en una marca de productos de lactobacilos y si bien no califica que antes de su “conversión espiritual” fuera una “mala persona”, no era tan entregado a Dios.

“Hice mi retiro de Alvernia especiales en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario hace cinco años, ahí fue donde comencé con mi conversión espiritual y es donde me he mantenido siguiendo a Jesús”, mencionó Dávila Guerrero en entrevista para VANGUARDIA.

No obstante, mencionó que “está disfrutando mucho” los momentos previos de ensayos con sus compañeros, y ya quiere que llegue el día. “Es un momento muy bonito de mi vida al saber que Dios me eligió para representarlo a Él”, detalló Mike.

Agregó que también se siente agradecido con la parroquia del Ojo de Agua pues lo han recibido con mucho cariño a sabiendas de la tradición que representa el Vía Crucis en la comunidad año con año.

Respecto al proceso de introspección que ha realizado en oración a partir de que se enteró de que será Jesucristo en la representación de la Pasión y Muerte, Mike mencionó que no se siente “digno”, pero sí “muy cerca de Él, muy abrazado de Él”.

Ante la pregunta de cómo se ha preparado física y mentalmente para la exigencia que será la representación de Cristo, Mike declaró que desde enero practica cargando un tronco de peso y forma similar a la cruz que llevará, además de sesiones de gimnasio.

“Siempre digo que no me vean a mí, que el Señor use mi cuerpo, use mi voz, que use mis expresiones para que Él sea el que lleve este mensaje para todo su pueblo”, detalló Dávila.

Respecto a las críticas o comentarios negativos que pudiera recibir de personas lejanas a la Iglesia, Mike Dávila mencionó que las invita “a conocer más al Señor. A veces somos ignorantes, me incluyo. Cuando conocí a mi verdadero padre, el verdadero amor, ya no me pude separar de Él.”

VANGUARDIA también pudo entrevistar a Ricardo Orta, director de teatro de carrera quien desde hace cinco años dirige la representación del Vía Crucis del Ojo de Agua.