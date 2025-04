‘Prometí buscarla hasta el fin del mundo’: joven de Saltillo busca a su pareja, está embarazada y padece esquizofrenia

Con un mensaje crudo y emotivo, un joven de Saltillo identificado como Pacheco Flex, ha encendido las redes sociales al denunciar la desaparición de su pareja, Valeria Hernández Castillo, de 19 años, quien fue vista por última vez el pasado 15 de abril en la colonia Rincón de Asturias.

La joven se encuentra embarazada —está por cumplir su segundo mes de gestación— y padece depresión y esquizofrenia, lo que vuelve urgente su localización y atención médica. Su pareja ha comenzado una campaña pública en redes sociales, no sólo para buscar apoyo en su localización, sino también para defenderse de los señalamientos que, asegura, han entorpecido su búsqueda.

TE PUEDE INTERESAR: Recompensarán al héroe anónimo que ayudó a sofocar incendio en Saltillo; lo buscan a través de redes sociales

Desde su perfil de Facebook, Pacheco Flex dirigió un mensaje a quienes lo han acusado injustamente de estar relacionado con la desaparición de Valeria. “No me rendiré, yo prometí buscarla hasta el fin del mundo”, escribió, al tiempo que detalló que lleva nueve días recorriendo calles, peinando zonas y preguntando por ella sin descanso, bajo el sol, a pie y sin el apoyo que, dice, esperaba recibir.

El joven indica que su pareja había atentado contra su vida, además de ser adictos al cristal: “Somos unas personas que sufrimos una adicción al cristal y esa droga atrae puros problemas, terminamos discutiendo siempre por esa cosa y Valeria Hernández Castillo sufre ansiedad, depresión y esquizofrenia. Había días, tardes y noches donde ella trataba de suicidarse con cuchillos, cuerdas y pastillas, y tengo testigos, de hecho en sus brazos ella trae muchas cortadas y cicatrices que ella misma se provocó”.

“Ya he estado moviéndome para que la busquen las corporaciones correspondientes. También he buscado por cuenta propia a mi esposa y bebé”, expresó. “Cargar con comentarios de gente que no ayuda en su búsqueda, que solo quiere echarme más tierra encima... no es justo”.