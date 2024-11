Muere bebé por presunta negligencia en el Hospital General de Saltillo, denuncia madre

Un bebé de solo dos días de nacido falleció debido a una presunta negligencia ocurrida durante el parto en el Hospital General de Saltillo, donde su madre permaneció 24 horas en labor sin recibir atención oportuna. Esta demora habría provocado complicaciones en el recién nacido, quien, a pesar de ser trasladado posteriormente a otro hospital en busca de atención, no logró sobrevivir.

El pasado 4 de noviembre, Wendy llegó al Hospital General con dolores de parto de su primer hijo. Sin embargo, en lugar de recibir asistencia médica inmediata, fue enviada a la sala de espera para ser atendida por un médico.

A pesar de su dolor, la mujer no fue atendida durante un día completo, hasta que se le rompió la fuente y fue llevada a otra área por el personal médico. Sin embargo, no recibió atención porque, según le informaron, aún no presentaba la dilatación adecuada para el parto.

Desesperada, Wendy solicitó que se le practicara una cesárea, pero la doctora de turno le respondió que “tenía que poder sola” y la dejó en cama sin realizar el procedimiento. No fue sino hasta que Wendy se revisó por sí misma y notó la cabeza del bebé que el personal comenzó a atenderla.

Presuntamente, durante el parto ocurrieron complicaciones, pero en lugar de realizar una cesárea, el personal continuó con el parto natural, logrando que el bebé naciera, aunque con serias dificultades para respirar.

La madre informó a las autoridades que le entregaron a su hijo varias horas después del nacimiento, momento en el que notó que el bebé no lloraba y presentaba un tono morado. Fue entonces cuando se decidió trasladarlo al Hospital Materno Infantil.

En ese hospital, informaron que el bebé llegó en estado grave, con síntomas de asfixia. A pesar de los esfuerzos por estabilizarlo, falleció pocas horas después de haber ingresado.

Tras el deceso, la Fiscalía General del Estado fue notificada y sus agentes realizaron las diligencias correspondientes, trasladando el cuerpo al Semefo para determinar las causas exactas de la muerte. La Fiscalía ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer las anomalías en la atención médica recibida, por lo que las indagatorias continúan.